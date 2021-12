Cambogia: il premier Hun Sen prepara la transizione del potere al figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cambogia si è ulteriormente allontanata dal percorso di rivitalizzazione democratica questa settimana, per effetto della frattura della principale forte politica di opposizione nazionale e del sostegno esplicito espresso dal primo ministro Hun Sen alla successione come leader del Paese del suo figlio maggiore, Hun Manet. Il figlio maggiore del primo ministro cambogiano, diplomato all'Accademia militare di West Point nel 1999, ha silenziosamente scalato i vertici delle Forze armate cambogiane negli anni successivi sino a divenirne capo nel 2018, e da tempo è ritenuto l'erede designato del padre. Durante un discorso pubblico nella giornata di ieri, 2 novembre, Hun Sen ha fugato ogni dubbio in proposito, esprimendo il desiderio di vedere il figlio 44enne nominato capo del governo, una carica che l'attuale premier detiene da oltre tre decenni. (segue) (Fim)