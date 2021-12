Penisola Coreana: Pechino esprime sostegno a piano per dichiarazione di Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Commissione centrale degli Affari esteri della Cina, Yang Jiechi, ha espresso il sostegno di Pechino all'iniziativa del governo sudcoreano per una dichiarazione che ponga formalmente fine alla Guerra di Corea. Lo riferisce tramite una nota l'Ufficio di presidenza sudcoreano, a margine di un colloquio tra il funzionario cinese e il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente sudcoreano Moon Jae-in, Suh Hoon, ospitato questa mattina a Tientsin. La visita in Cina di Suh segue la visita di Yang a Seul dello scorso agosto 2020. I due funzionari hanno discusso lo stato delle relazioni bilaterali, la denuclearizzazione della Penisola coreana e altre questioni di comune interesse. Suh ha illustrato gli sforzi del governo sudcoreano per promuovere la pace tra le due Coree; Yang ha replicato esprimendo il sostegno di Pechino ad una dichiarazione che agevoli la distensione tra Seul e Pyongyang. Suh ha espresso anche l'importanza della stabilità nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti come elemento di tutela della pace e della prosperità nell'Asia Nord-orientale e a livello globale. (segue) (Git)