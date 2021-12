Med Forum: tornano i “Dialogues” di Roma tra ospiti importanti e assenti di peso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornano oggi a Roma i Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di “andare al di là del caos” e di proporre “un’agenda positiva” in un’area strategica per l’Italia: il Mediterraneo allargato. La conferenza vedrà la partecipazione di ministri (spiccano i capi della diplomazia di Qatar, Yemen, Giordania, Libano e palestinese, ma anche membri dei governi di Arabia Saudita, Iraq e Algeria) esponenti delle maggiori organizzazioni internazionali (Onu, Unione Europea, Lega Araba, Agenzia internazionale per l’energia atomica solo per citarne alcune) accademici, imprenditori nonché studiosi ed esperti da tutto il mondo. A complicare il lavoro degli organizzatori della settima edizione della conferenza, promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), c’è anche la variante Omicron del coronavirus Sars-CoV-2: i ministri di Israele, ad esempio, hanno dovuto dare forfait alla partecipazione in presenza (confermata per ora la presenza da remoto) dopo che la chiusura dei confini dello Stato ebraico. Come avvenuto nelle ultime edizioni, non ci saranno rappresentanti di Stati Uniti e Russia, mentre la Cina sarà presente al livello di inviato per il Medio Oriente. Non ci sarà nessuno dall’Iran, complice anche il cambio di governo a Teheran, dopo le sei partecipazioni consecutive dell’ex ministro degli Esteri Mohamed Javad Zarif, e nemmeno dall'Egitto. Ma il grande assente al Med Forum di quest’anno è il primo ministro “ad interim” della Libia, Abdulhamid Dabaiba. Nonostante lo “Special dialogue” (cioè un’intervista aperta) prediposto per oggi ore 12:00, il premier resterà infatti a Tripoli. (segue) (Res)