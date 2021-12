Med Forum: tornano i “Dialogues” di Roma tra ospiti importanti e assenti di peso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo libico è in piena corsa per le elezioni presidenziali che dovrebbero tenersi il prossimo 24 dicembre. Proprio il primo dicembre, la Corte d’appello di Tripoli ha accolto l’appello presentato da un pool di avvocati del premier, ribaltando così il precedente verdetto che escludeva Dabaiba. La stessa data del voto, che dovrebbe tenersi nel giorno del 70mo anniversario della Libia, è in forse e potrebbe essere necessario un rinvio di qualche giorno per motivi tecnici. Ma per avere maggiori certezze bisognerà attendere il 7-10 dicembre, quando si chiuderanno i ricorsi e le candidature per le elezioni parlamentari. Secondo Giuseppe Dentice, Head del desk Mena presso il Centro Studi internazionali (Cesi), la situazione in Libia va monitorata con estrema attenzione. “E’ palese a tutti che le condizioni minime per andare al voto manchino o sono comunque molto dubbie. Il punto principale è capire onestamente come tutti gli attori riusciranno a ritrovare un proprio equilibrio se mai queste elezioni vedranno la luce e soprattutto se gli sconfitti riconosceranno la vittoria del candidato X”, ha detto Dentice ad “Agenzia Nova”. “Dabaiba – ha aggiunto – non è esente da questo meccanismo in quanto anche lui ha contribuito a mettere a repentaglio il processo elettorale visto che la sua figura doveva essere transitoria sino al voto come stabilito dal Foro di dialogo politico di Ginevra. La realtà sul campo ci dice che esistono equilibri differenti rispetto alla solita narrazione e ogni candidato è portatore di interessi propri e altrui”. (segue) (Res)