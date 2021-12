Med Forum: tornano i “Dialogues” di Roma tra ospiti importanti e assenti di peso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’analista libico Tarek Megerisi, policy fellow presso l’European Council on Foreign Relations (Ecfr), il premier di Tripoli ha scelto di non partecipare al Med Forum per disinnescare eventuali critiche e polemiche. “Sembra che Dabaiba non voglia fare nulla che possa mettere a repentaglio la sua campagna elettorale o dare l’impressione che continui a rappresentare la Libia come primo ministro, nonostante non si sia formalmente dimesso”, ha detto Megerisi a “Nova”. Al momento non è chiaro se neanche la ministra degli Esteri libica, Najla el Mangoush, interverrà per lo meno da remoto. C’è peraltro una ambiguità di fondo sul fatto che il premier sia ancora in carica o meno. Dabaiba parrebbe effettivamente essere in quiescenza dalla presentazione della candidatura alle presidenziali presentata a metà novembre. Al summit petrolifero tenuto lo scorso 22 novembre a Tripoli c’era peraltro il vicepremier Ramadan Boujnah, e non Dabaiba. Secondo Jalel Harchaoui, research fellow del think tank olandese Clingendael Institute, la decisione del premier libico di non venire al Med Forum è dettata dalla prudenza, ma il capo del governo continua ad avere un ruolo decisionale dietro le quinte: “Ha scelto di non venire al Med Forum per evitare di essere troppo sfacciato o troppo provocatorio. Ma gli osservatori non dovrebbero vedere la sua assenza come una prova che in qualche modo si è dimesso. È molto improbabile che abbia cessato di tenere riunioni e colloqui quotidiani sulla crisi in corso”, ha detto Harchaoui a “Nova”. (segue) (Res)