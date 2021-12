Med Forum: tornano i “Dialogues” di Roma tra ospiti importanti e assenti di peso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro assente di rilievo quest’anno è la Tunisia, il Paese africano più vicino all’Italia. Per la prima volta dal 2015, infatti, nessun capo della diplomazia tunisina parteciperà ai Med Dialogues di Roma. Nemmeno da remoto. “La Tunisia è nel bel mezzo di una crisi molto acuta e opaca e alle prese con una grande incertezza. È probabile che nessuno al governo sia in vena di rispondere a domande sulla crisi attuale”, ha aggiunto Harchaoui ad “Agenzia Nova”. Non solo. Il deputato del partito islamista Ennahda, Oussama Sghaier, eletto nella circoscrizione estera italiana, non prenderà parte al Med Forum perché impossibilitato a lasciare il Paese dopo che le forze di sicurezza nell’aeroporto Tunisi-Cartagine gli hanno impedito di partire. Lo ha reso noto lo stesso deputato in un post sul suo account Facebook. “Purtroppo mi hanno impedito di partire sapendo che avrei partecipato al Rome Med. La ragione è che il ‘capo’ ha detto di no”, ha rivelato ieri Sghaier ad “Agenzia Nova”, spiegando che “il capo” in questo sarebbe il presidente della Repubblica, Kais Saied. “Ma sappiamo che la ragione della mancata partenza è legata alla mia partecipazione al Rome Med Dialogues”, ha aggiunto il parlamentare. Secondo l’analista di Ecfr Megerisi, il deputato tunisino non è stato fatto partire “perché avrebbe potuto parlare in modo sfavorevole degli ultimi sviluppi, oppure semplicemente perché è membro di Ennahda: in entrambi i casi si tratta comunque un episodio increscioso”. (segue) (Res)