Med Forum: tornano i “Dialogues” di Roma tra ospiti importanti e assenti di peso (5)

22 luglio 2021

- L’apertura ufficiale dei lavori del Med è prevista venerdì 3 dicembre con l’intervento in presenza di Mario Draghi, presidente del Consiglio dei ministri, di Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e di Giampiero Massolo, presidente dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). Chiuderà i Med Dialogues sabato 4 dicembre il ministro Luigi Di Maio. Tra i temi strategici al centro del dibattito le principali sfide per la sicurezza, le politiche innovative per la gestione dei flussi migratori, il destino delle giovani generazioni dopo la pandemia, le principali azioni per accelerare la transizione verso un’economia verde e sostenibile, i complessi problemi posti dall’emergenza climatica e il rilancio del processo di pace in Medio Oriente. Sarà un’opportunità per discutere su come rispondere in termini cooperativi al bisogno diffuso di sicurezza, in una regione complessa e articolata. Si rifletterà inoltre sul futuro del partenariato euro-mediterraneo, sul ruolo della Nato nonché sulle strategie per l’area di Unione europea, Stati Uniti e Russia. “La conferenza in sé è un’importante occasione di confronto e a livello non ufficiale è altresì un momento per creare contatti”, ha detto Dentice a “Nova”, sottolineando a come “alcune assenze pesano e tanto, soprattutto nel computo dell’interesse italiano, essendo il nostro ministero degli Esteri promotore di una conferenza così importante che di anno in anno cresce in percezione e interesse esterno”. (segue) (Res)