Med Forum: tornano i “Dialogues” di Roma tra ospiti importanti e assenti di peso (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Non v'è dubbio che Nova sia un punto di riferimento indiscusso per l'approfondimento della politica nazionale e internazionale" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per il Sahel

20 luglio 2021

- Alla conferenza partecipano in presenza e da remoto – tra gli altri – Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza; Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari; J. Olivér Varhelyi, commissario europeo per l’Allargamento e la politica di vicinato; Ayman Safadi, vice primo ministro e ministro degli Affari esteri della Giordania; Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, vice primo ministro e ministro degli Affari esteri del Qatar; Ahmed Awad Bin Mubarak, ministro degli Esteri dello Yemen; Riad Malki, ministro degli Affari esteri e degli Espatriati palestinese; Evarist Bartolo, ministro degli Affari esteri della Repubblica di Malta; Abdallah Bou Habib, ministro degli Affari esteri e dell’Emigrazione del Libano; Alpha Barry, ministro degli Affari esteri del Burkina Faso; Augusto Santos Silva, ministro degli Esteri del Portogallo; Anze Logar, ministro degli Esteri della Slovenia; Gordan Grlić-Radman, ministro degli Affari esteri ed europei della Croazia; Majid Bin Abdullah Al Qasabi, ministro del Commercio dell’Arabia Saudita; Qu Dongyu, segretario generale della Fao; Ahmed Aboul Gheit, segretario generale della Lega araba; Antonio Vitorino, direttore generale dell’Oim; Rafael Grossi, direttore generale dell’Aiea; Nassar Kamel, segretario generale dell’UpM; Mircea Geoana, vice segretario generale della Nato; Geir O. Pedersen, inviato speciale per la Siria delle Nazioni Unite; Staffan De Mistura, inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale; Emanuela Del Re, rappresentante speciale per il Sahel dell’Unione europea; Sven Koopmans, rappresentante speciale per il processo di pace in Medio Oriente dell’Unione europea; Zhan Jun, inviato speciale cinese per il Medio Oriente; Mohammad Sanusi Barkindo, segretario generale dell’Opec. (Res)