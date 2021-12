Covid: Di Maio, solidarietà a premier Draghi e governatori Bonaccini e De Luca per minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Massima solidarietà al premier Mario Draghi e ai governatori di Emilia Romagna e Campania, Stefano Bonaccini e Vincenzo De Luca per le vili minacce ricevute. Lo ribadisco chiaramente: continueremo a portare avanti la lotta al Covid con fermezza e nel primario interesse del Paese. Quando ci sono in discussione la salute, la sicurezza e il benessere dei cittadini, la priorità è difenderli. Il vaccino sta salvando la vita agli italiani. Lo riferisce il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in una nota.(Res)