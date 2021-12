Usa-Ue: concluso secondo incontro dialogo su Cina, ribadita necessità cooperazione continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario di Stato Usa, Wendy Sherman, e il segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna, Stefano Sannino, hanno tenuto il 2 dicembre a Washington il secondo incontro di alto livello del dialogo Usa-Ue sulla Cina. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto, in cui si sottolinea che le parti hanno passato in rassegna il lavoro dei sei gruppi di lavoro avviati dopo il primo incontro ad alto livello a maggio scorso. I due hanno ribadito che le rispettive relazioni degli Stati Uniti e dell'Ue con la Cina sono multiformi e hanno sottolineato l'importanza che gli Stati Uniti e l'Ue mantengano contatti continui e stretti sui rispettivi approcci, nel momento in cui entrambe le sponde dell’Atlantico cooperano con la Cina ove possibile e gestiscono la competizione e rivalità sistemica con la Cina in modo responsabile. (segue) (Nys)