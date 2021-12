Usa-Ue: concluso secondo incontro dialogo su Cina, ribadita necessità cooperazione continua (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le delegazioni hanno espresso forte preoccupazione per le azioni problematiche e unilaterali della Cina nel Mar Cinese Meridionale e Orientale e nello Stretto di Taiwan che minano la pace e la sicurezza nella regione e hanno un impatto diretto sulla sicurezza e la prosperità sia degli Stati Uniti che dell'Unione Europea. Hanno inoltre riaffermato l'importanza di sostenere e promuovere la libertà di navigazione e sorvolo conformemente al diritto internazionale, come riflesso nella Convenzione sul diritto del mare del 1982, e hanno discusso su come contrastare i rischi nei settori della stabilità strategica e della sicurezza informatica. (Nys)