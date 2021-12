Usa: un bambino di 8 anni su 44 affetto da disturbo dello spettro autistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti un bambino di 8 anni su 44 risulta affetto da disturbo dello spettro autistico. E' quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), dai quali emerge che attualmente la sindrome viene diagnosticata a più bambini in età molto giovane. Lo studio analizza i dati del 2018 rilevati in undici stati. Nel 2016, l'agenzia ha affermato che a 1 bambino su 54 era stato diagnosticato l'autismo. In generale, il numero di persone a cui viene diagnosticato l'autismo è in aumento. Tuttavia gli esperti ritengono che ciò sia dovuto alla maggiore consapevolezza della loro condizione. "C'è una maggiore consapevolezza nella comunità riguardo all'autismo, più formazione dei medici, più educatori della prima infanzia, tutto questo sforzo ha aumentato la consapevolezza", ha detto nel 2014 Coleen Boyle, ex direttore del Centro nazionale sui difetti alla nascita e le disabilità dello sviluppo del Cdc. Lo studio ha rilevato che sebbene le diagnosi di autismo siano aumentate, la percentuale di bambini con autismo che hanno anche una disabilità intellettiva è diminuita dalla metà nel 2000 e nel 2002 a un terzo nel 2016. Emerge inoltre anche una diminuzione delle disparità razziali ed etniche nella prevalenza dell'autismo e che non c'è "nessuna differenza complessiva nella prevalenza [dell'autismo] tra" bambini bianchi e neri". I ricercatori dei Cdc hanno tuttavia rilevato che i bambini ispanici avevano meno probabilità di essere identificati come affetti da autismo rispetto ai bambini bianchi o neri.(Nys)