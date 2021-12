Giappone: le Olimpiadi di Tokyo sono costate meno del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo complessivo delle Olimpiadi e Paralimpiadi estive di Tokyo è stato inferiore al previsto di almeno 150 miliardi di yen (1,3 miliardi di dollari) per effetto della conduzione di gran parte degli eventi a porte chiuse, e della conseguente riduzione dei costi legati al personale e a misure di sicurezza e contenimento del rischio pandemico. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui i risparmi comportati dall'assenza di spettatori in presenza ha più che compensato le perdite legate alle mancate vendite dei biglietti. Di conseguenza, spiegano le fonti governative, il governo giapponese non dovrebbe aver bisogno di reperire ulteriori fondi per il saldo dei costi a carico dei contribuenti. Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo aveva aumentato il bilancio destinato ai Giochi a 1.640 miliardi di yen a dicembre 2020, dopo il rinvio di un anno dell'evento causato dalla pandemia. Il bilancio iniziale delle Olimpiadi era di 1.350 miliardi di yen (circa 12 miliardi di dollari). (Git)