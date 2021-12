Usa-Ue: dialogo sulla Cina, "forte preoccupazione" per minacce a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Unione europea hanno espresso "forte preoccupazione" per la condotta sempre più aggressiva della Cina nei mari Cinesi Orientale e Meridionale, e in particolare nei confronti di Taiwan. Usa e Ue hanno emesso un comunicato congiunto ieri, 2 dicembre, a margine del secondo incontro bilaterale del dialogo di alto livello sulla Cina. Funzionari del dipartimento di Stato Usa descrivono le posizioni emerse dal dialogo come "sempre più convergenti". Nel corso dell'incontro, che si è tenuto a Washington, la vicesegretaria di Stato Wendy Sherman e il segretario generale del Servizio di azione esterna dell'Unione europea, Stefano Sannino, hanno discusso la "crescente lista" di azioni della Cina che destano preoccupazione sulle due sponde dell'Atlantico, incluse le accuse di abusi dei diritti umani nello Xinjiang e l'erosione della democrazia ad Hong Kong. I due funzionari hanno espresso anche "forte preoccupazione per le azioni problematiche e unilaterali della Cina nei mari Cinesi Orientale e Meridionale e nello Stretto di Taiwan, che minano la pace e la sicurezza nella regione ed hanno un impatto diretto sulla sicurezza e la stabilità sia degli Stati Uniti che dell'Unione europea". Sherman e Sannino hanno riaffermato l'esigenza di di promuovere la libertà di navigazione e sorvolo in accordo col diritto internazionale, e concordato ulteriori sforzi tesi a diversificare le catene di fornitura strategiche per ridurre la dipendenza economica dalla Cina. (segue) (Nys)