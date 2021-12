Usa-Ue: dialogo sulla Cina, "forte preoccupazione" per minacce a Taiwan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi l'amministrazione Biden ha invitato Malesia, Indonesia e Taiwan a prendere parte al Summit per la democrazia che si terrà in modalità virtuale il 9 e il 10 dicembre prossimi. Lo ha riferito il dipartimento di Stato Usa, ricordando che il summit si concentrerà sulle "sfide e le opportunità affrontate dalle democrazie, e fornirà una piattaforma ai leader per annunciare impegni individuali e collettivi, riforme e iniziative a difesa della democrazia e dei diritti umani nel loro Paese e all'estero". All'evento sono stati invitati 110 partecipanti, inclusi rappresentanti da Paesi quali Giappone, Regno Unito e Pakistan. Tra i Paesi del Sud-est asiatico sono state chiamate a partecipare anche le Filippine, mentre nella lista non compare Singapore. Biden aveva promesso di organizzare un summit per la democrazia durante la campagna presidenziale Usa dello scorso anno, al fine di chiamare a raccolta i Paesi animati dagli stessi principi democratici; secondo i media Usa, però, la lista dei partecipanti all'evento fa trasparire alcune "scelte strategiche" apparentemente dettate da equilibri e dinamiche regionali, come nel caso degli inviti a Pakistan, Filippine e Ucraina. (Nys)