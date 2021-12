Quirinale: Meloni, Berlusconi ottima carta da giocare ma serve "piano B"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carta da giocare del centrodestra per il Colle "può essere Berlusconi: sarebbe un'ottima carta ma ho anche detto che visto che la partita non è facilissima bisogna avere un 'piano B' e forse anche un 'piano C'". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera. "E' una partita" quella sulla candidatura di Silvio Berlusconi "che va giocata ma se non andasse ho chiesto compattezza al centrodestra", ha aggiunto.(Rin)