Usa: Covid, per voli internazionali test entro un giorno dalla partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i passeggeri dei voli internazionali diretti negli Stati Uniti dovranno presentare un test Covid effettuato entro un giorno dalla partenza. Lo ha annunciato oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, presentando le misure adottate per arginare la nuova variante di Covid-19 Omicron. “Ciò ci darà una protezione aggiuntiva mentre gli esperti continuano a studiare la variante”, ha detto Biden. Finora il test Covid richiesto per i voli internazionali doveva essere effettuato entro tre giorni dalla partenza per le persone completamente vaccinate ed entro un giorno dalla partenza per quelle parzialmente vaccinate.(Nys)