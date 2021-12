Covid: Viminale, sospensione e stop retribuzione per personale difesa-sicurezza "no vax"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza, la circolare emanata oggi dal ministero dell'Interno "evidenzia che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento determina l'immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento". (Rin)