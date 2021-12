Energia: Arrigoni (Lega), no a fotovoltaico e stoccaggi per transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Puntare su fotovoltaico e stoccaggi per la transizione ecologica è “profondamente sbagliato”, e sacrificherebbe “la neutralità tecnologica, la cattura della CO2 e l’intero Pniec, con il gas e addirittura l’eolico”. Lo afferma in una nota il senatore Paolo Arrigoni, responsabile Energia della Lega. “Non si tratta solo di avere batterie che coprano il giorno e la notte, ma di megasistemi irrealizzabili che dovrebbero coprire estate e inverno, quando il fotovoltaico cala drasticamente la propria produzione mentre i consumi energetici sono molto alti”, ha detto, aggiungendo che il percorso verso la transizione va intrapreso “con pragmatismo, garantendo la sostenibilità ambientale, economica e sociale dei processi, riconoscendo al gas il ruolo strategico di accompagnamento”. (Com)