Cile: ballottaggio presidenziali, Kast e Boric alla caccia dei voti del candidato sorpresa al primo turno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa Michelle Bachelet sarà in Cile a inizio dicembre, prima dello svolgimento del ballottaggio. Un annuncio che ha messo in allarme il governo, preoccupato che l'ex presidentessa entri nella campagna elettorale non rispettando i limiti istituzionali posti "dal suo attuale incarico". A Boric andrà comunque il sostegno della candidata del centrosinistra, Yasna Provoste, e del progressista Marco Enriquez-Ominami, così come quello del partito della Democrazia cristiana, che in una riunione della giunta nazionale del partito ha risolto dare il suo appoggio al candidato della sinistra. L'ex leader studentesco ha ricevuto anche il sostegno dell'ex presidente, Ricardo Lagos, secondo il quale "le credenziali democratiche di Boric non sono in discussione". (segue) (Abu)