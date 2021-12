Usa-Ue: concluso secondo incontro dialogo su Cina, ribadita necessità cooperazione continua (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sherman e Sannino hanno riaffermato l'importanza di proteggere e costruire la resilienza economica e tecnologica, diversificare e rafforzare le catene di approvvigionamento e affrontare la coercizione economica. Hanno ribadito l'importanza di una stretta cooperazione Usa-Ue per sostenere l'ordine internazionale basato su regole, compresa la garanzia di condizioni di parità per tutti i paesi. Hanno inoltre sottolineato l'importanza di proteggere i diritti di proprietà intellettuale, le infrastrutture critiche e le tecnologie sensibili, nonché la condivisione delle informazioni sugli strumenti per rafforzare la resilienza economica, ridurre le scappatoie e le vulnerabilità e proteggersi dai rischi, anche da pratiche non di mercato. (segue) (Nys)