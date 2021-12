Argentina: Covid, governo annuncia introduzione green pass per eventi di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità dell'Argentina, Carla Vizzotti, ha annunciato l'introduzione di un passaporto verde per le persone vaccinate contro il Covid a partire dalla prossima settimana. "Il passaporto sanitario ha come obiettivo quello di proteggerci e di mettere in risalto l'importanza di completare la vaccinazione", ha detto Vizzotti. Il ministro ha sottolineato ad ogni modo che il "pass" sarà richiesto principalmente per partecipare a eventi sportivi e musicali di massa. Secondo il ministro in Argentina "non c'è resistenza a vaccinarsi nella maggior parte della società, ma ci sono persone che hanno sottovalutato l'importanza dell'immunizzazione e questa strategia è per incentivare la vaccinazione". Vizzotti ha sottolineato in questo senso che "nella fascia di età tra i 18 e i 39 anni si sono persi molti turni della seconda dose probabilmente e questo perché probabilmente si percepisce un rischio minore data la situazione epidemiologica attualmente favorevole". (segue) (Abu)