Argentina: Covid, governo annuncia introduzione green pass per eventi di massa (3)

- Nel quadro del cronoprogramma di riapertura progressiva delle frontiere il governo aveva annunciato la fine dell'obbligo di quarantena a partire dal 24 settembre per i residenti e gli stranieri in arrivo per lavoro, e la piena apertura al turismo entro il primo novembre. L'obbligo di quarantena permane attualmente per i turisti non vaccinati, mentre non è più richiesto l'obbligo del test Pcr ai 5 giorni dall'arrivo per i turisti vaccinati. In precedenza il governo dell'Argentina aveva annunciato l'eliminazione delle quote di ingresso di passeggeri di voli internazionali a partire dal 19 ottobre grazie ai progressi registrati dal programma di vaccinazione anti-covid nel Paese dopo aver superato la quota del 50 per cento della popolazione immunizzata con due dosi. (segue) (Abu)