Argentina: Covid, governo annuncia introduzione green pass per eventi di massa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ultimo bollettino ufficiale nelle ultime 24 in Argentina si sono registrati 2.681 nuovi contagi e 23 decessi. In totale il numero di casi di Covid-19 arriva a in questo modo a 5.335.310 dall'inizio della pandemia, mentre le vittime dell'infezione sono complessivamente 116.617. Considerando l'andamento degli ultimi sette giorni si registra un incremento dei casi del 14 per cento rispetto alla settimana precedente mentre il numero dei decessi risulta inferiore del 2 per cento sempre nel raffronto sui sette giorni. La maggior parte dei nuovi casi, oltre il 50 per cento, si registra nell'area metropolitana di Buenos Aires. Sul fronte della vaccinazione, secondo dati ufficiali in Argentina l'80,99 per cento della popolazione è vaccinata con almeno una dose , ed il 66,10 per cento con le due dosi. In totale nel Paese sono state distribuite oltre 85 milioni di dosi del vaccino. (Abu)