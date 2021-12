Legge Bilancio: Draghi convoca cabina regia domani alle 9,30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, secondo quanto si apprende, ha convocato per domani mattina alle ore 9,30 la riunione della cabina di regia con i capo delegazione dei partiti di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri che, sempre domani, dovrebbe esaminare l'emendamento per la ripartizione delle risorse destinate al capitolo fisco nella legge di Bilancio. Sempre domani è prevista, prima del Cdm, una nuova riunione con i sindacati. (Rin)