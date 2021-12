Usa-Ue: concluso secondo incontro dialogo su Cina, ribadita necessità cooperazione continua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sherman e Sannino hanno anche discusso del crescente numero di azioni che destano preoccupazione, comprese quelle che violano il diritto internazionale e sono contrarie ai valori e agli interessi condivisi degli Stati Uniti e dell'Ue. Le parti hanno discusso degli abusi e delle violazioni dei diritti umani in corso in Cina, compresa la repressione sistemica delle minoranze etniche e religiose nello Xinjiang e in Tibet, e l'erosione dell'autonomia e della democrazia a Hong Kong. Hanno espresso un interesse comune a continui scambi e cooperazione, anche in consessi multilaterali, su questioni relative ai diritti umani in Cina. Hanno inoltre riaffermato l'importanza di sostenere il diritto e i principi internazionali e rafforzare l'efficacia delle istituzioni multilaterali coordinandosi per promuovere priorità condivise relative ai diritti umani, agli standard globali, alle procedure istituzionali chiare e, ove possibile, alle elezioni nelle organizzazioni internazionali. Prendendo atto degli effetti dannosi della disinformazione sulle società democratiche, hanno espresso la loro disponibilità ad approfondire la condivisione delle informazioni Usa-Ue sulla disinformazione sponsorizzata o sostenuta dalla Cina. (segue) (Nys)