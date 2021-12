Vaticano: morto nunzio apostolico Aldo Giordano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza episcopale venezuelana (Cev) ha annunciato la morte di monsignor Aldo Giordano, per più di sette anni nunzio apostolico in Venezuela. “La Conferenza episcopale venezuelana condivide il più profondo sentimento di comunione e di speranza per la morte di Mons. Aldo Giordano, che è stato nunzio apostolico in Venezuela dall'ottobre 2013 al maggio 2021. Pace all'anima sua”, si legge in un tweet pubblicato dalla Cev. Nato nel 1954, Giordano ricopriva l'incarico di nunzio apostolico presso l'Unione Europea dall'8 maggio 2021. (Vec)