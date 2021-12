Senato: Collegio Questori, dal 6 dicembre green pass rafforzato a palazzo Madama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto green pass rafforzato entrerà in vigore dal 6 dicembre in Senato. A prevederlo è una delibera del Collegio dei Questori di Palazzo Madama che ha attuato le recenti disposizioni previste dal Decreto legge n. 172/2021. Sarà necessario esibire il green pass rafforzato per l'accesso a una serie di ambienti e luoghi di Palazzo Madama e delle altre sedi del Senato: verrà, infatti richiesto per la partecipazione a iniziative istituzionali e culturali, convegni, congressi, conferenze stampa, e per l'accesso alla Biblioteca 'Giovanni Spadolini' e all'Archivio storico. Resteranno in vigore le attuali disposizioni previste dalla delibera dello scorso 13 ottobre sul cosiddetto 'green pass'. (Rin)