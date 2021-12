Usa: Biden, casi di Covid aumenteranno questo inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto riferimento a un imminente aumento dei casi di Covid-19 quest'inverno, esortando coloro che hanno diritto a ricevere il richiamo vaccinale a muoversi per tempo. Durante un discorso al National Institutes of Health, il capo dello Stato Usa ha presentato un piano su più fronti per affrontare le varianti emergenti del coronavirus, in particolare la mutazione Omicron, con riferimento a un'espansione dei test diagnostici a domicilio, regole più severe per i viaggiatori internazionali e nuovi sforzi per incoraggiare i vaccini e i richiami. "Andiamo incontro all'inverno in una posizione di forza rispetto a dove era l'America lo scorso anno", ha detto Biden, evidenziando i progressi compiuti nella vaccinazione contro il Covid-19 e nella riapertura delle scuole. "Gli esperti affermano che i casi di Covid-19 continueranno ad aumentare nelle settimane a venire e questo inverno, quindi dobbiamo essere pronti", ha spiegato Biden, incoraggiando coloro che hanno diritto a ricevere la terza dose a non esitare. (Nys)