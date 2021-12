Cile: ballottaggio presidenziali, Kast e Boric alla caccia dei voti del candidato sorpresa al primo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultraconservatore José Kast e il riformista Gabriel Boric, i due candidati che si sfideranno al ballottaggio delle presidenziali del 19 dicembre in Cile, hanno accettato l'invito a esporre le loro proposte nel programma online del candidato del Partito della gente (Pdg) Franco Parisi, giunto terzo a sorpresa al primo turno. L'invito da parte di Parisi è stato fatto a ciascuno dei due candidati attraverso la piattaforma social Twitter, mentre il programma andrà in onda sulla piattaforma online Youtube. L'iniziativa di Parisi, al di là della innovativa connotazione digitale, potrebbe avere un impatto decisivo sul risultato delle elezioni, dato che proprio il 12,8 per cento dell'elettorato che ha votato il candidato del Pdg al primo turno risulterà determinante nel far pendere l'ago della bilancia dal lato di Kast o Boric. Dopo l'esposizione dei candidati (quella di Kast è fissata a domenica 5 mentre Boric sarà martedì 5) Parisi inviterà infatti ufficialmente i suoi elettori a una consulta online per decidere a chi dei due dare l'appoggio del Pdg. (segue) (Abu)