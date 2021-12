Cile: ballottaggio presidenziali, Kast e Boric alla caccia dei voti del candidato sorpresa al primo turno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio rivela inoltre che il 48 per cento dei votanti di Boric sono giovani tra i 18 ed i 34 anni appartenenti a settori economicamente medi e alti e provenienti dalle principali aree urbane. Il voto di Kast è maggiormente legato invece secondo il rilevamento di Cadem a elettori sopra i 55 anni (39 per cento), uomini (35 per cento), di ceto alto (40 per cento). I settori economicamente più bassi sono quelli che nutrono la schiera di indecisi e che si professano per un 60 per cento senza opinioni politiche predeterminate. A questo elettorato si dovrà quindi rivolgere la campagna elettorale da qui al 19 dicembre per spostare l'ago della bilancia rispetto all'attuale equilibrio. Il 37 per cento degli intervistati ha posto in cima alla lista delle priorità la questione dei diritti sociali, la salute e la casa. Il 23 per cento si è manifestato maggiormente preoccupato per la delinquenza, mentre solo il 18 per cento si è detto preoccupato per l'economia in primo luogo. L'8 per cento degli intervistati si è detto preoccupato per l'immigrazione e sempre l'8 per cento per la nuova Costituzione. (segue) (Abu)