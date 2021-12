Quirinale: Meloni, con Draghi al Colle elezioni anticipate più vicine ma non certe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisognerebbe capire cosa Mario Draghi ha in testa ma se andasse al Quirinale è evidente che le elezioni anticipate sarebbero più vicine, non certe perché conosco questo Parlamento". Così il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera. Lo scenario per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, ha poi aggiunto, "è molto complesso".(Rin)