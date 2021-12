© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al posto di Salvini, se oggi imponessero un altro governo" in caso di elezione di Mario Draghi al Colle "farei certamente la scelta di sganciarmi dalla maggioranza. Ma con Draghi non credo" che Salvini la faccia. Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1.(Rin)