Covid: Bernini (FI), modello Italia continua a funzionare

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- “Siamo stati i primi a inserire l’obbligo per il personale sanitario, lo abbiamo appena esteso a categorie a stretto contatto con altre persone, come docenti e forze dell’ordine e abbiamo introdotto il super green pass con i contagi ancora sotto controllo. Questo approccio graduale ma tempestivo sta producendo effetti positivi sull’incremento sia delle prime che delle terze dosi, segno che la strada intrapresa dal governo è quella giusta e per il momento non c’è motivo di cambiarla”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.(Com)