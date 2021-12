Libano: sondaggio, sei persone su dieci desiderano lasciare definitivamente il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei libanesi su dieci non esiterebbero a lasciare definitivamente il Libano. Lo ha rivelato un sondaggio condotto l’agenzia demoscopica statunitense Gallup, ripresa dai media locali. Secondo lo studio, il 63 per cento dei libanesi intervistati, ovvero più di sei persone su 10, afferma che non esiterebbe a lasciare definitivamente il Paese. Il Canada (28 per cento) e la Germania (19 per cento) sono le destinazioni più popolari tra gli intervistati. Il sondaggio rileva gli effetti della crisi economica, sociale e politica sulla popolazione del Paese dei cedri. Secondo Gallup questo risultato rappresenta un “record” in quanto il numero di persone che volevano stabilirsi all'estero tra il 2007 e il 2019 era compreso tra il 19 e il 32 per cento. I risultati dello studio si basano su alcune interviste telefoniche condotte tra il 10 e il 28 agosto del 2021 su un campione di mille persone e di età superiore ai 15 anni.(Lib)