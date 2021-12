Roma: Gualtieri incontra associazioni imprenditori, "percorso comune per lavoro e sviluppo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha incontrato questo pomeriggio in Campidoglio le associazioni imprenditoriali della Capitale. Presenti i rappresentanti di Camera di Commercio, Acer, Unindustria, Federlazio, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Assartigiani, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Legacoop, Confcooperative, Agci, Abi e Ania. Nel corso dell’incontro, "in un clima di grande collaborazione - si legge in una nota- si sono delineate le opportunità che attendono Roma nei prossimi anni come le risorse del Pnrr, il Giubileo, la sfida di Expo 2020, oltre al rilancio dei servizi ordinari della città come i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Il Sindaco Gualiteri ha ribadito il pieno impegno dell’amministrazione ad utilizzare il mandato elettorale per attrarre investimenti, creare lavoro di qualità e migliorare la macchina amministrativa per dare risposte immediate e concrete al sistema produttivo". “Così come avevo detto alle associazioni sindacali -ha detto Gualtieri nella nota- c’è la forte volontà di costruire un percorso comune che porti alla definizione di un grande Patto per lo sviluppo e per il lavoro della Capitale. E’ stato un primo incontro molto positivo, ci rivedremo costantemente per accompagnare insieme la città ad affrontare questi anni decisivi per il suo futuro. Ci attende un lavoro enorme ma insieme possiamo farcela”. (Com)