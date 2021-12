Covid: Viminale, controlli su Tpl affidati a gestori e forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei controlli sui mezzi pubblici "è opportuno rammentare la decisa rilevanza del contributo degli enti gestori, in particolare attraverso il proprio personale". E' quanto si legge nella circolare del ministero dell'Interno, firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi, con le indicazioni ai prefetti in merito alle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Nello stesso documento, però, si ribadisce "ribadisce l'esigenza che la Polizia di Stato ed i Carabinieri indirizzino le rispettive attività, con il necessario ausilio degli operatori della Polizia municipale, prioritariamente nel settore del trasporto pubblico locale con riguardo alle linee di superfice ed alle metropolitane". Ad ogni modo, specifica la circolare, viene raccomandato che "le modalità esecutive dei controlli, la cui flessibilità e adattabilità ai vari contesti trova conferma nella previsione che ne consente l'effettuazione anche a campione, non compromettano le esigenze di fluidità del servizio, soprattutto allo scopo di scongiurare, specie nel trasporto pubblico locale di superfice, possibili assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico".(Rin)