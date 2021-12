Migranti: Usa reintroducono programma "Restate in Messico" dell'era Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico e gli Stati Uniti hanno concordato la reintroduzione, da parte degli Usa, del programma di asilo denominato "Restate in Messico" che richiede ad alcuni migranti diretti oltre il confine statunitense di attendere alla frontiera finché le autorità non esaminano le loro richieste di asilo. Lo scrive il "New York Times", descrivendo l'iniziativa come "l'ultima complicazione per gli sforzi dell'amministrazione (del presidente Joe) Biden per riformare il sistema di immigrazione del paese dopo le politiche restrittive di l'ex presidente Donald Trump". L'amministrazione Biden, che giovedì ha annunciato l'accordo, ha cercato di porre fine al programma, che funzionari e attivisti per i dirittu imani hanno giudicato pericoloso e disumano. Ma è stato costretto a riavviarlo su impulso del sistema giudiziario e per farlo è necessaria la cooperazione del governo messicano, riluttante a impegnarsi senza impegni ad affrontare le preoccupazioni umanitarie. Roberto Velasco Álvarez, capo dell'unità Nord America presso il ministero degli Esteri messicano, ha affermato che il Messico ha accettato il riavvio del programma dopo che l'amministrazione Biden ha accettato una serie di misure per migliorare le condizioni umanitarie alla frontiera, come la fornitura di vaccini per i migranti. I minori non accompagnati e altri richiedenti asilo vulnerabili non saranno inclusi nel programma.(Nys)