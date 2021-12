Agricoltura: Coldiretti Lazio, su gazzetta ufficiale il decreto su pratiche commerciali sleali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ un traguardo importante - spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - un grande passo in avanti. Finalmente si realizza un percorso virtuoso volto a garantire un’equa distribuzione del valore lungo tutta la filiera. Un intervento necessario ora più che mai, in un momento in cui molte imprese agricole stanno vendendo sottocosto, anche per effetto di pratiche sleali, che scaricano sull’anello più debole della filiera gli oneri delle promozioni commerciali di Natale. Abbiamo portato avanti incessantemente la nostra attività di sensibilizzazione della politica e dei territori. E’ stato un lavoro impegnativo, ma questo nuovo tessuto normativo aprirà nuove opportunità per l’agricoltura”. (segue) (Com)