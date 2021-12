Istat: Bernini (FI), mercato lavoro punto debole economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- “L’Ocse ci dà la palma di locomotiva economica del mondo, è tornata la fiducia nei consumatori, ma l’Istat rileva che il tasso di disoccupazione è salito al 9,4 per cento. Sono dati in stridente contrasto, che confermano il vero punto debole dell’economia italiana, ossia il mercato del lavoro". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, secondo cui "è su questo, prima che il Pnrr incentrato sugli investimenti esplichi i suoi effetti positivi, che bisogna essere intervenire, e la ricetta è una sola: dare ossigeno alle imprese e far funzionare le politiche attive per rilanciare l’occupazione”.(Com)