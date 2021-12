Francia: sondaggio, due francesi su tre bocciano video di Zemmour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il video con il quale il giornalista e opinionista ultraconservatore Eric Zemmour ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali francesi non convince due francesi su tre, circa il 70 per cento della popolazione. È quanto emerge da un sondaggio condotto per il quotidiano "Le Figaro" dagli istituti Odoxa-Backbone Consulting. Il dato scende al 67 per cento tra i simpatizzanti dei Repubblicani e al 53 per cento tra quelli del Rassemblement National. Per Zemmour la sfida consiste nel superare agli occhi dell'opinione pubblica "colui che denuncia" per diventare "colui che agisce", afferma Celine Bracq, direttrice generale di Odoxa.(Frp)