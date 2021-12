Ita: Fit-Cisl, accordo società-sindacati segna discontinuità positiva su diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli accordi firmati oggi con Assoaereo e con Ita Airways segnano una discontinuità rispetto al passato per quanto riguarda sia le relazioni sindacali che i diritti". È quanto ha dichiarato in una nota Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl, che aggiunge: "Da oggi alle lavoratrici e ai lavoratori di Ita Airways si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del Trasporto aereo, il Contratto integrativo aziendale, sono previsti incrementi economici rispetto agli attuali trattamenti e, entro giugno 2022, la consistenza di personale arriverà a quota 4 mila. Per quanto ci riguarda gli accordi sottoscritti oggi costituiscono un punto di partenza e non di arrivo". Adesso, ha concluso, "il nostro obiettivo è focalizzarci sull'integrazione dei rami aziendali mancanti e, conseguentemente, sulla tutela occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori della manutenzione e dell'handling e garantire un futuro occupazionale a tutti coloro che oggi sono in cassa integrazione". (Com)