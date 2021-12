Green Pass: Viminale, rafforzare controlli in zone movida e durante le festività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esigenza di potenziare le attività di verifica" del nuovo green pass rafforzato "si pone soprattutto in concomitanza dei fine settimana, contrassegnati da un movimento di persone segnatamente più elevato. L'intensificazione dei servizi andrà dunque particolarmente curata nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle caratterizzate dal fenomeno della movida". E' quanto si legge nella circolare del ministero dell'Interno, firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi, con le indicazioni ai prefetti in merito alle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Secondo la stessa logica implementativa "andranno programmati i servizi di controllo collegati alle festività natalizie e di fine anno", si legge ancora nella circolare.(Rin)