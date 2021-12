Gli appuntamenti di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA- Il Sindaco partecipa all'inaugurazione del Playground di Ostia e all'avvio dei lavori in due cantieri su due fabbricati Ater. L'evento si svolge a Ostia, in via dell'Idroscalo (angolo via Mastrangelo) - Ore 11:30- Il Sindaco partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto di ampliamento del Centro Agroalimentare Roma presso la Sala Tevere della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212 - Ore 15 (segue) (Rer)