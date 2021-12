Imprese: Bonomi (Confindustria), Paese non si può permettere di non crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ci possiamo permettere di non crescere. Quest’anno ci sarà un rimbalzo del 6 per cento, ma una delle variabili del rimbalzo è da quale altezza cadi. Con il debito pubblico che avevamo, e quello emergenziale che abbiamo contratto, non abbiamo risorse per pagare quel debito se non con l’ossessione alla crescita. Ma si fa fatica ad avere una visione di medio-lungo periodo che questo Paese dovrebbe avere”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, durante il suo intervento conclusivo a un evento in corso al Museo della scienza e della tecnologia a Milano. (Rem)