21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala viene intervistato da Mattia Feltri su "Milano tra presente e futuro" in apertura dell’evento “Il futuro è adesso”, organizzato dall'Huffington Post. Palazzo Mezzanotte, Piazza affari (ore 10)In occasione della Giornata mondiale dedicata alle persone con disabilità, l'assessore al welfare e salute Lamberto Bertolé partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Museo per tutti", un progetto di L'abilità Onlus, sostenuto dalla Fondazione De Agostini, che rende accessibile musei e luoghi d'arte alle persone con disabilità intellettiva. Intervengono, inoltre, Claudio Salsi, direttore dell'area soprintendenza del castello, Ilaria Torelli, conservatrice e responsabile dei servizi educativi e accessibilità del castello sforzesco, Carlo Riva, direttore di L'abilità Onlus e responsabile del progetto Museo per tutti, e Chiara Boroli, presidente Fondazione De Agostini.Sala conferenze Bertarelli del Castello Sforzesco (ore 10)REGIONEL'assessore all'ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, interviene in apertura, al convegno “Intermodalità e logistica sostenibile degli inerti”.Palazzo Pirelli, auditorium 'Gaber, piazza Duca d'Aosta, 3. (ore 9:30 )L'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli, partecipa agli eventi organizzati all'auditorium Testori in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità.Palazzo Lombardia, auditorium 'Testori', piazza Città di Lombardia 1, (ore 10)L'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, inaugura la Bovimac, la 28ª Mostra Bovina d'inverno e 25ª rassegna nazionale delle macchine e attrezzature per l'agricoltura e la zootecnia.Fiera Millenaria, viale Fiera Millenaria, 13 – Gonzaga/Mn (ore 11)Seconda tappa dell'iniziativa del Consiglio regionale "I giovani incontrano le istituzioni". Intervengono:, tra gli altri, il provveditore Marco Fassino, il sindaco di Lodi, Sara Casanova,e ilpPresidente della Provincia,Francesco Passerini. Ad affiancare il presidente Alessandro Fermi, il vice presidente del Consiglio regionale, Carlo Borghetti e il consigliere segretario, Dario Violi. Testimonial dell'iniziativa Javier Zanetti.Liceo Gandini Verri, Viale Papa Giovanni XXIII, Lodi (ore 11 – 13)L'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, partecipa alla presentazione dei “Programmi di accelerazione dedicate alle start-up in Italia e in Europa”.auditorium Triulza Mind, Cargo 6, via Achille Grandi - Rho/Milano( ore 12:30)Gli assessori regionali Stefano Bolognini, sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione e Stefano Bruno Galli autonomia e cultura partecipano alla conferenza stampa di presentazione della edizione 2021 della mostra-evento '”Capolavoro per Lecco” incentrata sul tema della Natività.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via F. Filzi 22 (ore 12:30)CITTÀ METROPOLITANAConvegno "Per una città accessibile inclusiva e sostenibile: gli accomodamenti ragionevoli come strumenti per l'inclusione".Palazzo Isimbardi, Via Vivaio, 1 (ore 9)VARIEConvegno Cald 2011-2021: Dieci anni per la didattica inclusiva all'Università Esperienze sul campo, riflessioni scientifiche e prospettive future.Università Milano-Bicocca aula magna, edificio U6 "Agorà", piazza dell'ateneo nuovo, 1 (ore 9:30)Nell'ambito di Connext 2021 Enel Xe Policlinico Gemelli presentano la piattaforma medica Smart Axistance e-VellMiCo, sala Amber 5, viale Eginardo, Gate 2 (ore 9:30)"Forum del Lavoro", Formare per innovare: esperienze e prospettive dei fondi interprofessionali nell'area metropolitana milanese. Intervengono, tra gli altri: Stefano Passerini, direttore settore lavoro, welfare e capitale umano Assolombarda; Francesco Mungo, area supporto istituzionale e studi Confcommercio Milano - Lodi - Monza e Brianza; Marco Accornero, segretario generale Unione Artigiani Provincia di Milano e di Monza Brianza; Massimo Bonini, segretario generale Cgil Milano; Eros Lanzoni, segretario Cisl Milano Metropoli; Danilo Margaritella, segretario generale Uil Milano e Lombardia; Elena Buscemi, presidente del Consiglio Comunale di Milano; Cristina Tajani, consigliera del ministero del lavoro e della previdenza sociale.Società Umanitaria, Salone degli Affreschi, via San Barnaba, 48 ( ore 9:30-13)Convegno organizzato dal M5S “Innovazione e tecnologia per una economia umana”. Intervengono tra gli altri: la senatrice Sabrina Ricciardi, il senatore Mario Turco; il senatore Emiliano Fenu, il senatore Stanislao Di Piazza.Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10 -13)Il Prefetto di Milano, Renato Saccone, insieme al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presenterà il piano di controllo in vista dell'entrata in vigore, il prossimo 6 dicembre, del "green pass" rafforzato.Prefettura di Milano, corso Monforte, 31 (ore 10:30)Presidio della Lega per denunciare il degrado nel quartiere San Siro, causato da discariche abusive e abbandoni illegali di rifiuti ingombranti e di vario genere. Al presidio sono presenti il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini, il capogruppo Lega in consiglio comunale Alessandro Verri e il Capogruppo Lega nel Municipio 7, Francesco Giani, insieme a diversi consiglieri di municipio della zona.Piazzale Selinunte, angolo con Via Zamagna (ore10:30)"Internazionalizzare le imprese. Quale ruolo per gli export manager?": è il tema dell'evento di Imit, l'Associazione che riunisce i manager dell'internazionalizzazione. L'appuntamento è dalle 11 in Confcommercio Milano. Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47, sala Colucci (ore 11)“La luce del Natale in Bicocca”: la rettrice Giovanna Iannantuoni dà il via all'accensione degli addobbi natalizi. In contemporanea, a Monza, il direttore del dipartimento di Medicina e chirurgia Pietro Invernizzi, accende le illuminazioni dell'albero allestito in U8 (Asclepio) per la comunità Bicocca del polo di Medicina.Università di Milano-Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, Milano e Edificio U8, via Cadore, 48, Monza (ore 16:30)MONZAIl Sindaco Dario Allevi, l’assessore alle politiche del territorio e all’ambiente, Martina Sassoli, inaugurano il parco giochi inclusivo Nemo in occasione della “Giornata internazionale delle persone con disabilità”Giardino pubblico di via Donizetti, angolo via Clementi (ore 10:15) (Rem)