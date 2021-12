Brasile: la siccità concede tregua, governo riduce produzione extra di energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di ridurre la produzione è stata presa dal Comitato di monitoraggio del settore elettrico (Cmse), che ha deciso di limitare la produzione termica totale a dicembre a 15.000 megawatt (Mw) medi. Fino ad oggi non erano previsti limiti e la produzione era decisa dal Gestore del sistema elettrico nazionale (Ons) a discrezione. Tra agosto e settembre, il Paese ha generato 19.000 Mw medi di energia termica, valori record per la serie storica. Secondo l'Ons, la stagione delle piogge di quest'anno è iniziata ad ottobre, come previsto, e il livello dei bacini idrici è aumentato oltre le aspettative. Nel 2020 la stagione delle piogge era iniziata a novembre e il livello raggiunto nei bacini idrici è stato il peggiore degli ultimi 91 anni. (Brb)