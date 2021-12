Vaccino: Meloni, non credo che obbligo sia necessario in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia non ritengo sia necessario imporre l'obbligo vaccinale perché oggi abbiamo dei buoni dati di vaccinazione. Dati che avevamo anche prima dell'introduzione del green pass". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera. Inoltre, il dibattito sull'obbligo e sul green pass "credo sia stato estremizzato", ha aggiunto(Rin)