Ambiente: Codeway a Fiera Roma, formazione e Sahel protagonisti del secondo giorno (3)

- "Questo accade perché -si legge nella nota- la prassi italiana prevede che ciascun modulo fotovoltaico abbia un suo codice identificativo che viene associato ad uno solo impianto fotovoltaico incentivato e pertanto un modulo non può essere smontato da un impianto e re-installato in un altro impianto incentivato (principalmente per evitare furti). Questo fa sì che, se in un impianto fotovoltaico italiano si rende la necessità di sostituire circa il 40 per cento dei moduli perché rotti o non performanti, quasi sempre si sostituiscono anche gli altri 60 per cento dei moduli 'non problematici' per ragioni di impostazione elettrica dell'impianto. Proprio questo 60 per cento di moduli validi e funzionanti, ma che hanno forti limitazioni per essere re-installati da altre parti in Italia, potrebbero essere messi a disposizione delle Ong per progetti in Africa o in altri Paesi in via di sviluppo". (segue) (Com)