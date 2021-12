Ambiente: Codeway a Fiera Roma, formazione e Sahel protagonisti del secondo giorno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono intervenuti su questo tema importanti realtà imprenditoriali e associative. In particolare, il Professor Haruna Fnse, Vice presidente esecutivo e Amministratore delegato della Agenzia per le infrastrutture scientifiche e ingegneristiche della Nigeria, che, interloquendo con il Presidente di Confartigianato Marco Granelli e con Filippo Prosperi della De Lorenzo Spa, ha rimarcato la necessità di costruire progetti di formazione per migranti sia in ambito scolastico/universitario, sia con stage nelle imprese italiane con l'obiettivo di avviare imprese e progetti di cooperazione nei Paesi d'origine. A riprova del fatto che anche la formazione è un terreno nel quale profit e no-profit possono collaborare a mutuo beneficio. (segue) (Com)